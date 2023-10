Giorno libero per i viola, Mina turista a Venezia. E Barak ci scherza (FOTO)

Il difensore colombiano della Fiorentina Yerry Mina, che ancora non abbiamo visto in campo in questa stagione, ha approfittato del primo giorno libero concesso da Vincenzo Italiano per visitare in compagnia della sua famiglia Venezia. Lo si apprende dalle foto condivise su Instagram dall'ex Everton. Proprio via social è arrivato il commento di Antonin Barak, che ha scritto scherzando con il compagno di squadra: "Bella vita...".