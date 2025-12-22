Frey chiarisce: “Mai chiesto un ruolo nella Fiorentina, il mio cuore resta viola”

Viola News
Sebastian Frey chiarisce le voci su un suo possibile ritorno alla Fiorentina
Redazione VN

Sebastian Frey, ex portiere viola, ha voluto dire la sua e chiarire bene la situazione che lo avrebbe visto proporsi alla Fiorentina. Ecco le sue parole

Amici Viola, dopo questa meravigliosa e tanto attesa vittoria, con rispetto e gratitudine vereo tutti voi, desidero chiarire alcune voci circolate negli ultimi giorni. Non ho mai avanzato alcuna proposta personale per entrare nello staff tecnico della Fiorentina, né ho partecipato a discussioni per un mio ritorno in viola in quel ruolo. Rispetto profondamente i miei ex compagni e allenatori, e l'amore per questa maglia rimane immutato, ma non è nel mio stile propormi per qualsiasi opportunità lavorativa, è una cosa che proprio non mi appartiene. Sono e sarò sempre aperto con entusiasmo a valutare proposte serie e concrete, se dovessero arrivare, ma solo nel rispetto dei tempi e delle modalità giuste. Il mio cuore resta viola, e il mio pensiero va oggi più che mai a tutta la tifoseria viola: siete voi la forza di questa squadra. Vi porto nel cuore e vi sono vicino in ogni momento, con la stessa passione di sempre. Ora più che mai: Forza Fiorentina!

