VIDEO – DAZN: “Fiorentina-Udinese: le curiose immagini di Kean e Dodò”

Il primo riguarda Moise Kean. Dopo il gol dell’1-0 firmato da Mandragora, l’attaccante richiama immediatamente i compagni, invitandoli a non esultare eccessivamente e a rientrare subito nella propria metà campo. Un gesto emblematico: la partita era ancora tutta da giocare e, in un momento storico delicato come questo, perdere concentrazione non era un’opzione.