La prima vittoria viola arriva in modo tanto inaspettato quanto travolgente: un 5-1 netto, che apre a numerose analisi e spunti di riflessione. Dal campo, DAZN coglie due retroscena significativi, osservati direttamente a bordo campo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social VIDEO – DAZN: “Fiorentina-Udinese: le curiose immagini di Kean e Dodò”
social
VIDEO – DAZN: “Fiorentina-Udinese: le curiose immagini di Kean e Dodò”
Dal campo, DAZN coglie due retroscena significativi di Fiorentina-Udinese, osservati direttamente a bordo campo
Il primo riguarda Moise Kean. Dopo il gol dell’1-0 firmato da Mandragora, l’attaccante richiama immediatamente i compagni, invitandoli a non esultare eccessivamente e a rientrare subito nella propria metà campo. Un gesto emblematico: la partita era ancora tutta da giocare e, in un momento storico delicato come questo, perdere concentrazione non era un’opzione.
Il secondo episodio vede protagonista Dodò. Dopo il gol di Gudmundsson, il brasiliano si rivolge verso la panchina e dedica la rete a Vanoli: “Questo è tuo, mister”.
Una dedica non casuale, visto che l’azione nasce sull’out di destra, grazie alla coppia Dodò–Parisi, frutto di una precisa intuizione tattica dell’allenatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA