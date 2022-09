FOTO – Venuti si ricarica con l’aria fresca della montagna

Dopo la vittoria della Fiorentina con l'Hellas Verona e la conseguente pausa per le nazionali, mister Vincenzo Italiano ha concesso tre giorni e mezzo di riposo alla squadra dati i tanti, ravvicinati impegni affrontati fino ad ora. Tra i giocatori che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali e che quindi rientreranno al lavoro domani pomeriggio, alcuni hanno approfittare per staccare la spina: come Lorenzo Venuti, che ha scelto una giornata in montagna con la compagna Augusta per ricaricarsi, come mostrano le foto pubblicate sui loro canali social.