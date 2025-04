FOTO – Tutta la vicinanza di Dodò per l’amico Kouamé: “Forza fratello mio”

Il messaggio di Dodò per Kouamè che ha rimediato una lesione al crociato

Stagione finita per l'attaccante di proprietà della Fiorentina Christian Kouamé che nella sfida contro il Cagliari ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro (IL COMUNICATO). Tanti messaggio di pronta guarigione per lui. Tra questi non è mancato l'abbraccio di Dodò che, sul suo profilo Instagram, ha espresso vicinanza all'ex compagno di squadra e amico: