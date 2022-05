FOTO – Tre giovani viola in vacanza in Indonesia: location da sogno

Fiorini e Pierozzi si godono le vacanze insieme all'ex viola Nannelli

Ex compagni e grandi amici. Mattia Fiorini, Edoardo Pierozzi e Giovanni Nannelli hanno scelto di fare una vacanza insieme scegliendo come meta l'Indonesia. I tre sono cresciuti insieme nel settore giovanile della Fiorentina, anche se di recente le strade si sono divise. Il primo ha disputato la stagione in prestito al Fiorenzuola, tra alti e bassi. Ha fatto invece grandi cose Pierozzi con la maglia della Pro Patria e ora sogna il grande salto. Nannelli non è invece più della Fiorentina ed è reduce da un'annata a metà tra Cesena e Montevarchi.