FOTO – Terzic è pronto ed ha un solo obiettivo, convincere Vincenzo Italiano

Aleksa Terzic, si esalta sui social mostrando il fisico dopo un lungo allenamento. Obiettivo: catturare l'attenzione di Vincenzo Italiano.

Aleksa Terzic, terzino sinistro della Fiorentina, che ha passato l'ultima stagione in prestito all'Empoli in Serie B, totalizzando 21 presenze, dopo un lungo allenamento si scatta una foto mostrando il fisico e la posta sul proprio profilo di Instagram, scrivendo "Sono pronto". Un altro viola, Dusan Vlahovic, commenta il post scherzosamente al compagno di squadra e connazionale serbo, chiamandolo "Terminator". Dunque, il giocatore sembra avere solo un obiettivo in testa, convincere Italiano a puntare su di lui per un posto in squadra.