Vlahovic scalpita: è pronto per tornare a segnare

Dusan Vlahovic non vede l'ora: l'attaccante è prontissimo per tornare in campo e segnare. La vera partita sarà fargli firmare il rinnovo

Redazione VN

Il ritiro è dietro l'angolo, ma in molti già sudano per essere pronti. È il caso di Dusan Vlahovic, che attraverso i social si è detto "più affamato che mai" e carico per ricominciare. Proprio da qui riparte il Corriere Dello Sport nel concentrarsi sul talento viola. L'attaccante è pronto per rituffarsi nella prossima Serie A, che lo scorso anno lo ha visto esplodere in maniera clamorosa. Ora c'è tanta voglia di tornare in campo, faticare e segnare, conoscere nuovo allenatore e nuovi compagni. Già da stasera i calciatori si ritroveranno al centro sportivo per i test fisici, mentre chi ha partecipato alle competizioni internazionali si aggregherà in un secondo momento.

E Vlahovic sarà ancora viola. La punta è ambitissima sul mercato, ma per lui la Fiorentina ha alzato un muro importante, almeno per la stagione che va a cominciare. La vera sfida, più che sul campo, sarà quella di fargli ulteriormente prolungare il contratto in scadenza 2023.