Corsi: “Terzic e Zurkowski? Mercato lungo”. E svela un retroscena su Italiano

Il presidente dell'Empoli non si scopre sui due viola in prestito la scorsa stagione in azzurro. E parla di Italiano

Su Terzic e Zurkowski: "Sono ragazzi di prospettiva, possono giocare in Serie A perché sono due grossi atleti. Terzic ha un motore straordinario, ad oggi può faticare a fare il quarto in difesa ma con un anno di esperienza in più potrà riuscirci. Ora come ora è un quinto molto forte. Zurkowski ha ampi margini di miglioramento, per adesso non so se le strade si incroceranno di nuovo o no: il mercato è lungo e non è ancora iniziato".