Pietro Terracciano ha scelto la Sardegna per recuperare le energie in vista della prossima stagione. Il portiere viola, come si vede dal post Instagram pubblicato sul proprio profilo, si trova infatti al mare in compagnia della famiglia per ricaricare le pile.