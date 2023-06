Gazzetta: la Fiorentina ritenta l’assalto a Orsolini. La richiesta del Bologna

Occhio all’assalto di destra… con piede mancino, praticamente un replay di quello lanciato esattamente un anno fa. Riccardo Orsolini piace alla Fiorentina. Da tempo. Nella scorsa estate l’offensiva fu vana: il comparto viola di mercato ci riproverà, perché Orso - scrive La Gazzetta dello Sport- non parrebbe più intoccabile al di là del fatto (non trascurabile) che al Bologna non piace l’idea di rinforzare una diretta concorrente per le zone a ridosso delle big. Ah, se l’affare dovesse andare in porto non prevederebbe contropartite tecniche (esempio: Terzic).