FOTO – Sottil a spasso per Firenze: ma come sta dopo il Verona?

Riccardo Sottil è stato sostituito a fine primo tempo nell'ultima partita della Fiorentina in campionato al Franchi contro l'Hellas Verona. Sicuramente non aveva giocato una grande prova fino a quel momento. Ma la scelta di Italiano probabilmente è stata per preservarlo, visto che negli ultimi minuti aveva avuto un piccolo problema fisico alla coscia. Le sue condizioni non erano delle migliori anche prima della partita, visto che era stato assente in Conference League proprio per lo stesso motivo. Nel frattempo, in attesa di saperne di più, l'esterno viola passeggia per le vie del centro di Firenze, come è possibile vedere dalle sue storia su Instagram: