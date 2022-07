FOTO – Siparietto social fra Gonzalez e Saponara: “Sono un ragazzo serio”

Fiorentina al lavoro in Austria per la seconda parte di ritiro dopo le due settimane di Moena. La squadra, come da programma, è scesa in campo questa mattina per l'allenamento odierno (qui il report). E a sessione finita, la Fiorentina ha postato sui propri canali social alcuni scatti della mattinata. E in uno in particolare c'è un Nico Gonzalez visibilmente accigliato che fa da contrasto ai vari Dodò, Saponara e Quarta super sorridenti. E lo stesso Saponara ha chiesto simpaticamente in un commento: "Che succede, Nico?". Immediata la risposta dell'ex Stoccarda: "Sono un ragazzo serio". Questo il post in questione.