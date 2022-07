Dall’Austria: primo allenamento completo per Dodò. Venuti ancora a parte

Seconda giornata di allenamento per la Fiorentina in Austria. Come ieri, la squadra di Italiano si è allenata per circa due ore, con tanto di partitella finale. La novità più importante riguarda Dodò. Il terzino brasiliano, infatti, quest'oggi ha partecipato anche alla partitella completando così l'intero allenamento insieme ai compagni. Ancora a parte, invece, Lorenzo Venuti che accusa ancora il problema alla coscia manifestato a Moena. (G. S.)