FOTO – Siparietto social ACF-UEFA: “Pepito o Jovetic? Impossibile decidere”

Cresce la febbre per il sorteggio di Conference che accoppierà la Fiorentina con l'avversaria del playoff. E proprio l'account ufficiale della competizione ha condiviso oggi su Twitter una foto in cui si chiedeva di scegliere fra 4 bomber europei. Balotelli, Podolski, Jovetic o Pepito Rossi? Ed è arrivata immediata la risposta della Fiorentina. "Quasi impossibile decidere per un tifoso della Fiorentina". Difficile dar loro torto.