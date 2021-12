FOTO – Rosati-Pinocchio ci scherza su: “Tornare in campo è stato davvero semplice”

L'ironia dell'estremo difensore viola dopo ieri sera: "Ero sereno. Rilassato. Calmo. Tranquillo. Zero pressioni. Zero paure"

Uomo spogliatoio ma non solo. Ieri sera Antonio Rosati ha dimostrato di essere ancora una risorsa tecnica sulla quale puntare per la Fiorentina. Le parate salva risultato contro il Benevento, arrivate soprattutto nel secondo tempo, sono valse il passaggio del turno in Coppa Italia.

Lo stesso portiere viola ci scherza su con un post ironico pubblicato su Instagram: "Tornare in campo dopo tutto questo tempo è stato davvero semplice. Ero sereno. Rilassato. Calmo. Tranquillo. Zero pressioni. Zero paure" recita la didascalia della foto che lo ritrae in campo col naso 'da Pinocchio'. Un po' di leggerezza non guasta mai, anzi...