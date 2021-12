La Fiorentina passa ma vede le streghe. Rosati decisivo, Kokorin impalpabile

La Fiorentina si regala il Napoli agli ottavi di Coppa Italia ma soffre. Alla prima da titolare in un anno, Kokorin fallisce

Non senza sofferenza la Fiorentina vince contro il Benevento e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, soltanto il fuorigioco di Di Serio cancella il possibile 2-2 di Lapadula e lo spettro dei supplementari, ma i viola tremano anche per l'infortunio alla caviglia di Pulgar che rientrava dopo due mesi. La nota stonata della serata è però l'impalpabile Kokorin, che alla prima da titolare "costringe" Italiano a non poter fare a meno di Vlahovic nella ripresa.