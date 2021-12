La Fiorentina ha rischiato, ma è rimasta armonica. Ecco qual è stato il problema

Il commento della Rosea sulla partita di ieri

La Gazzetta dello Sport, nell'analisi sulla gara di ieri, scrive che a gennaio, negli ottavi contro il Napoli, è presumibile che al Maradona la squadra viola si presenterà con un atteggiamento più determinato. Solo a tratti la squadra di Italiano ha dato l’impressione di aggredire l’incontro con la necessaria cattiveria agonistica, e così ha rischiato di compromettere una qualificazione che a inizio ripresa sembrava già in tasca. Tuttavia, la Fiorentina ha mostrato in fase di possesso movimenti armonici, esterni sempre ben collegati alle mezzali e la costante ricerca di spazi e tempi di inserimento. I problemi sono emersi quando il pallone era tra i piedi del Benevento e quando le distanze tra i reparti non venivano rispettate.