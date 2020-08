FOTO: Pulgar “fa gruppo” in vacanza, festa in piscina insieme a Kouame

Erick Pulgar sta trascorrendo le vacanze in Spagna e ha avuto modo di ritrovarsi con alcuni suoi compagni della Fiorentina. Qualche giorno il cileno ha condiviso qualche ora di vacanza con Pol Lirola (FOTO) mentre ieri ha partecipato ad una festa in piscina dove era presente anche Kouame, come testimonia questa foto che traiamo da instagram. Ma Pulgar può lasciare la Fiorentina: le ultime di mercato

-> Pulgar, la salvezza è passata dai tuoi piedi. I numeri del cileno hanno salvato i viola