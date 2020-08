Pulgar, la salvezza passa dai tuoi piedi. I numeri del cileno hanno salvato la Viola

I numeri danno ragione a Erick Pulgar. Roberto Vinciguerra su La Nazione nota come il cileno, oltre ad essere insieme a Milenkovic il primatista di presenze in stagione, ben 41 con una sola gara saltata per squalifica (in Serie A), abbia avuto un impatto determinante sulla stagione. La media punti con lui in campo dal primo minuto aumenta del 34%, e lo score complessivo parla di 6 assist e 7 reti (tutte su rigore), ma sufficienti per il secondo posto dietro a Chiesa tra i bomber viola. Senza i gol decisivi nei quali è entrato, direttamente o mediante assist, nelle prime 34 giornate la Fiorentina non avrebbe conquistato la salvezza matematica a 4 turni dal termine, rischiando di restare invischiata nella lotta per non retrocedere fino all’ultima giornata.

