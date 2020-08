Pulgar-Betis si può fare, ma gli spagnoli devono liberare un posto da extracomunitario

Il futuro di Erick Pulgar è sempre più lontano da Firenze, specie se in viola dovesse arrivare davvero Javi Martinez. Ecco perché la trattativa con il Betis Siviglia può andare in porto, nonostante la prima offerta degli andalusi si sia rivelata troppo bassa. Secondo il quotidiano spagnolo Diario de Sevilla, il club in cui gioca l’ex gigliato Joaquin è davvero interessato al cileno, ma prima deve liberare uno slot da extracomunitario, visto che li ha tutti e tre già occupati. Per questo il Betis sta lavorando per far prendere al centrocampista argentino Guido Rodriguez il passaporto italiano.