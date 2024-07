FOTO – Pongracic è carico: “Pronto per il nuovo capitolo in viola”

"Pronto per questo nuovo capitolo. Forza Viola". Un messaggio corredato da due emoji: un cuore viola e un giglio. Così Marin Pongracic sul suo profilo Instagram nel condividere i suoi primi scatti con la maglia viola indosso. Il difensore croato, ex Lecce, partirà domani coi suoi nuovi compagni alla volta del Regno Unito, per la tournée della Fiorentina.