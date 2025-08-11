FOTO – Pongracic a Napoli? Sì, il croato si concede un po’ di relax a Capri

Pongracic si gode i giorni liberi concessi da Pioli e ricarica le pile: tra le vie di Napoli e il sole in barca a largo di Capri

A gennaio se n'era parlato anche come possibile rinforzo della difesa azzurra di Conte, a margine dei colloqui per Comuzzo . Ora Marin Pongracic è approdato davvero a Napoli , ma niente paura: solo per una breve vacanza.

Il difensore croato ha, infatti, approfittato dei giorni di riposo concessi da Stefano Pioli per una gita fuori porta a Napoli. L'ex Lecce ha raccontato con numerose stories sul suo profilo Instagram i giorni trascorsi tra il capoluogo campano e una gita in barca nella splendida isola di Capri.