Napoli, la Fiorentina vuole 20mln per Pongracic. E Conte chiede Comuzzo

Il Napoli pronto a scombinare i piani per la difesa della Fiorentina

Il Napoli ha messo gli occhi sulla difesa della Fiorentina. Antonio Conte vuole un nuovo centrale e il primo nome sondato è quello di Marin Pongracic , con Manna che ha già incontrato l'agente Ramadani per sondare il terreno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina ha rifiutato l'opzione del prestito e alza la posta in gioco. Per la cessione del croato, titolare a Roma contro la Lazio, adesso servono 20 milioni di euro. Per questo il Napoli sembra puntare altri nomi e uno è sempre di casa viola.