Il nuovo attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli (IL COMUNICATO) ha espresso tramite il suo profilo Instagram la sua soddisfazione per l'approdo in viola. Ecco il post pubblicato dal giocatore, mentre di seguito il testo: "Inizia un nuovo cammino in viola 🟣Motivazione e ambizione sono al massimo, non vedo l’ora di iniziare a lavorare 👊 Grazie a chi ha reso possibile tutto questo".