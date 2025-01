FOTO – Quarta ringrazia lo staff medico: ecco la maglia “142”, cosa significa

In casa Fiorentina, oggi, è giorno di saluti. Dalle parole di Quarta a quelle di Dodò . Lo stesso Chino, nella sua lettera di addio, si sofferma così sul suo rapporto con i membri dello staff medico viola: "Oggi vi saluto..e ringrazio a tutti coloro che sono stati parte di questi 4 anni e mezzo meravigliosi . (Compagni, tutto lo staff medico, Staff tecnico, cuochi, magazzinieri, a tutti i dipendenti della Fiorentina.. dirigenti, al presidente commisso e la sua famiglia, che hanno sempre creduto in me. E un pensiero anche a Joe Barone, che mi ha dato tutto l’affetto fino a quando è stato con noi e rimarrà per sempre nel mio cuore)".

In una suo storia Instagram, Quarta spiega questo legame mostrando una foto scattata poco prima del suo saluto definitivo. In foto, Quarta, De Gea e Beltran, tutto lo staff medico, con una particolare maglia regalata all'ormai ex centrale viola. La maglia raffigura il numero 142 (il numero delle presenze con la maglia della Fiorentina). La maglietta è stata regalata come amuleto e firmata da tutti i membri dello staff con tanto di dedica: "Animale di mille battaglie, vero cuore viola". Quarta ringrazia scrivendo: "Questo staff tecnico... (in riferimento alla dedica postata precedentemente). Grazie, vi porterò sempre nel cuore". Qui di seguito la foto: