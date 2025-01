Dodò ringrazia il Chino: “Nostro capitano, ci mancherai”

Le parole di Dodò per Quarta

In risposta al post Instagram di addio di Martinez Quarta (QUI LE SUE PAROLE) , Dodò dedica, sempre sui social, qualche piccola parola per il Chino:

"Grazie di tutto nostro capitano, ci mancherai perché portavi una gioia che era visibile agli occhi di tutta la squadra. Buona fortuna, faccio il tifo per te e per la tua famiglia in questa nuovo percorso".