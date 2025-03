In attesa del Pepito-Day, Giuseppe Rossi non vuole farsi trovare impreparato: la Fiorentina lo ospita al Viola Park per una sessione speciale di allenamento. Con lui, tra le immagini raccolte da ACF, c'è David De Gea. I due, con un passato allo United, sono stati catturati in foto durante una conversazione. Chissà cosa si sono detti questi due campioni. Di seguito la foto dei due: