Sabato c’è il Pepito Day: tutti i grandi ospiti presenti

I nostalgici del colore viola, invece, saranno deliziati dalla presenza di alcuni grandi protagonisti del passato della Fiorentina, come Mati Fernandez, Emiliano Viviano e Mario Gomez . Non solo, perché saranno presenti anche Martin Jorgensen, David Pizarro, Alberto Aquilani, Juan Manuel Vargas e Christian Riganò , simboli che hanno lasciato un segno indelebile nella storia recente gigliata. Infine, giocheranno l’amichevole in programma alle ore 18 anche Marcos Senna e Joan Capdevila, compagni di Giuseppe Rossi ai tempi del Villarreal. Nei prossimi giorni Giuseppe Rossi annuncerà altri ospiti direttamente sul suo profilo Instagram (@beppe787). L’hashtag di riferimento per la comunicazione social sarà #PepitoDay.

Per partecipare all’evento è possibile acquistare i biglietti sul circuito Vivaticket e online su VIVATICKET.COM al prezzo speciale di €5 in tutti i settori per gli Under 10 e a partire da €10 per gli adulti. La festa potrà essere seguita anche su DAZN, broadcaster ufficiale dell’evento, che trasmetterà la partita in diretta in modalità Freemium. Organizzato da Oltre Consulting, con la collaborazione di ACF Fiorentina, il sostegno della Regione Toscana e Toscana Sportiva e il Patrocinio del Comune di Firenze, il Pepito Day si preannuncia come uno degli eventi sportivi più emozionanti dell'anno.