FOTO – Nardella ospite di Commisso Jr alla partita dei Nets

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è in America, a New York, per partecipare all'iniziativa "Change the world model United Nations" come membro del board dell'Associazione diplomatici, che si terrà al Palazzo di Vetro, sede dell'ONU. Nel frattempo, il primo cittadino del capoluogo toscano è stato ospite di Joseph Commisso, figlio di Rocco, con il quale ha visto la partita tra Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers, finita con la vittoria dei secondi.