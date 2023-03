Nuovo Franchi: due novità nel progetto. Ecco le anticipazioni

Il progetto definitivo nel suo complesso sarà presentato, a completamento delle verifiche, dal sindaco Dario Nardella e dai progettisti Arup. Intanto vediamo due anticipazioni. Riguardano le nuove aree lounge (di fronte alla Maratona) che si sviluppano per circa 250 metri, che non c’erano nel progetto preliminare: spazi per poter rispondere ai diversi bisogni delle differenti categorie di tifosi, con servizio ristorante e ogni tipo di comfort, utilizzabili anche nei giorni in cui non ci sono eventi. Ci sono poi i due mezzi anfiteatri coperti: le aree ricavate dietro le nuove tribune di Fiesole e Ferrovia sugli spalti delle curve, che potranno diventare spazi polifunzionali per spettacoli, concerti e mostre (possono ospitare fino a mille persone), il perno della filosofia dello stadio da vivere tutti i giorni e tutto l’anno, non solo grazie ai tifosi, ma coinvolgendo tutti i cittadini. Lo riporta La Nazione