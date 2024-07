FOTO – Martinez Quarta festeggia: “Ancora campioni d’America”

Zero minuti in finale di Coppa America, ma il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha festeggiato l'importante successo contro la Colombia

Questa notte l'Argentina ha superato ai supplementari la Colombia, vincendo per la seconda volta consecutiva la Coppa America. Oltre a Nico Gonzalez era presente anche Lucas Martinez Quarta in rosa che, a differenza del compagno in maglia viola, è rimasto in panchina durante la gara. Nonostante questo, il difensore ha festeggiato sul proprio profilo Instagram l'importante successo, sottolineando sotto all'immagine che lo riprende con le due coppe, la doppia vittoria.