Scontri, Messi in lacrime e Lautaro: Nico e Quarta vincono la Coppa America

Per quanto riguarda la partita, l'Argentina perde Messi al 66' per infortunio. L'ex Barcellona, in panchina e scoppiato in un pianto liberatorio e ricco di delusione. Al suo posto è entrato proprio Nico Gonzalez che come Martinez Quarta, 0 minuti per lui in questa finale, era partito dalla panchina. La partita va ai supplementari e al 112' la decide l'ennesimo gol di Lautaro Martinez.