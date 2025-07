FOTO – Mandragora, “come nelle favole”: festeggia le nozze con la sua Lucia

Rolando Mandragora, "Come nelle favole". No, non stiamo parlando dei suoi futuri obiettivi di carriera, che siano ancora in maglia viola o lontano da Firenze. Il Real Betis lo ha messo nel mirino, ma in questi giorni Rolly si gode le nozze appena celebrate con Lucia Persico, la storica compagna da cui ha avuto anche una figlia, la piccola Ginevra. I nostri migliori auguri a Rolando e Lucia!