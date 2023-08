FOTO – La Fiorentina saluta Cabral con la scarpa d’oro: “Buona fortuna Arthur”

Cabral lascia la Fiorentina e la conferma arriva anche dal club stesso che sui social ha postato la consegna della scarpa d'oro, dell'ultima Conference League, al brasiliano. Insieme alle foto, ecco il messaggio di addio all'ex giocatore del Basilea: "Il Direttore Generale Joe Barone consegna ad Arthur Cabral la scarpa d’oro come miglior realizzatore dell’ultima Conference League, ringraziandolo per aver onorato la maglia viola e augurandogli buona fortuna per la sua prossima avventura".