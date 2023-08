Ormai è cosa fatta, Cabral è un nuovo giocatore del Benfica. Come raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina e il club portoghese hanno limato in queste ore gli ultimi dettagli.

Ormai è cosa fatta, Cabral è un nuovo giocatore del Benfica. Come raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina e il club portoghese hanno limato in queste ore gli ultimi dettagli. Le cifre sono confermate: 20 milioni più 5 di bonus. Il brasiliano guadagnerà 2,5 milioni. Un po' di più rispetto alle cifre previste nel suo contratto con la Fiorentina. Già in serata il brasiliano potrebbe partire verso il portogallo.