FOTO – La Fiorentina ringrazia Bonaventura: “Una carriera da ricordare Jack”

La Fiorentina ha voluto salutare e ringraziare Giacomo “Jack” Bonaventura dopo l’annuncio del suo ritiro dal calcio giocato. Il club viola ha dedicato un post sui propri canali social all’ex centrocampista, pubblicando una foto che lo ritrae mentre esulta con i tifosi sotto la curva.
La Fiorentina saluta Giacomo Bonaventura dopo il ritiro dal calcio: sui social il messaggio del club viola per “Jack”, protagonista delle ultime stagioni a Firenze.
“A career to remember. Congratulations and good luck for the future, Jack”, si legge nel messaggio pubblicato dalla società gigliata. Un tributo affettuoso per uno dei protagonisti delle ultime stagioni della Fiorentina
