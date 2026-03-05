Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – La Fiorentina ringrazia Bonaventura: “Una carriera da ricordare Jack”

social

FOTO – La Fiorentina ringrazia Bonaventura: “Una carriera da ricordare Jack”

bonaventura
La Fiorentina saluta Giacomo Bonaventura dopo il ritiro dal calcio: sui social il messaggio del club viola per “Jack”, protagonista delle ultime stagioni a Firenze.
Redazione VN

La Fiorentina ha voluto salutare e ringraziare Giacomo “Jack” Bonaventura dopo l’annuncio del suo ritiro dal calcio giocato. Il club viola ha dedicato un post sui propri canali social all’ex centrocampista, pubblicando una foto che lo ritrae mentre esulta con i tifosi sotto la curva.

A career to remember. Congratulations and good luck for the future, Jack”, si legge nel messaggio pubblicato dalla società gigliata. Un tributo affettuoso per uno dei protagonisti delle ultime stagioni della Fiorentina

Leggi anche
Immagini, video e storie: segui Violanews su INSTAGRAM! Siamo più di 46mila!
FOTO – Gud, Christensen e Pongracic: serata insieme per i tre viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA