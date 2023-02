FOTO – La carica di Bonaventura: “Non posso accettare di non provarci!”

Sui social, tutto il fervore di Jack Bonaventura, con il centrocampista gigliato che si sprona su Instagram nella settimana di allementi in vista di Juventus-Fiorentina, match nel quale i gigliati saranno alla ricerca di redenzione dopo il k.o. interno con il Bologna. Sotto la foto pubblicata dal giocatore, mentre di seguito la traduzione della stories sibillina in evidenza: "Posso accettare il fallimento, tutto falliamo in qualcosa. Ma non posso accettare di non provarci".