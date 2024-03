FOTO – Kouamé, che bello! Riecco in campo il Campione d’Africa dopo la malaria

Che gioia per Kouamé, la malattia è alle spalle: ora punta a tornare in campo con la maglia della Fiorentina

Christian Kouamé è fuori dal tunnel della malaria: l'attaccante ivoriano della Fiorentina, che era stato fermato dall'infezione a pochi giorni dal rientro in Italia dopo la conquista della Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio, da padrona di casa, ha postato alcuni scatti dall'allenamento odierno, certificando il suo rientro in gruppo e la possibilità di rivederlo in campo a partire dai prossimi impegni. Scatti che poi sono comparsi anche sui canali ufficiali della società viola.

Quando torna Kouamé?

Spetterà a Italiano e al suo staff valutare le condizioni dell'ex Genoa e il suo impiego in futuro. L'ultima presenza di Kouamé (1 gol e 1 assist fin qui in stagione) con la Fiorentina risale all'anno scorso, Fiorentina-Torino 1-0, ultima gara del 2023. Sarebbe splendido vederlo già al ritorno col Maccabi Haifa in Conference League, anche solo per uno spezzone finale, ma è più logico aspettarsi un impiego part-time nel prossimo impegno di campionato, contro l'Atalanta, se le sue condizioni fisiche da qui a sabato ne permetteranno la convocazione.