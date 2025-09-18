FOTO – Kospo torna ad allenarsi in prima squadra sotto gli occhi di Galloppa

Eman Kospo, difensore centrale della Fiorentina , è da settimane ormai aggregato alla formazione Primavera di Daniele Galloppa. Il giovane talento viola, arrivato in estate dal Barcellona, deve sfruttare al meglio questi mesi per crescere e limare i suoi difetti.

Sui social Kospo ha postato una foto dell'allenamento odierno, che lo ritrae durante la partitella finale contro gli uomini di Stefano Pioli. Il bosniaco si è aggregato per dare mano anche numericamente all'ex Milan, con Galloppa che ha osservato il suo allenamento. La foto: