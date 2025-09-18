Eman Kospo, difensore centrale della Fiorentina, è da settimane ormai aggregato alla formazione Primavera di Daniele Galloppa. Il giovane talento viola, arrivato in estate dal Barcellona, deve sfruttare al meglio questi mesi per crescere e limare i suoi difetti.
FOTO – Kospo torna ad allenarsi in prima squadra sotto gli occhi di Galloppa
FOTO – Kospo torna ad allenarsi in prima squadra sotto gli occhi di Galloppa
Allenamento in prima squadra per Kospo
Sui social Kospo ha postato una foto dell'allenamento odierno, che lo ritrae durante la partitella finale contro gli uomini di Stefano Pioli. Il bosniaco si è aggregato per dare mano anche numericamente all'ex Milan, con Galloppa che ha osservato il suo allenamento. La foto:
