FOTO – Kospo torna ad allenarsi in prima squadra sotto gli occhi di Galloppa

Redazione VN

Eman Kospo, difensore centrale della Fiorentina, è da settimane ormai aggregato alla formazione Primavera di Daniele Galloppa. Il giovane talento viola, arrivato in estate dal Barcellona, deve sfruttare al meglio questi mesi per crescere e limare i suoi difetti.

Sui social Kospo ha postato una foto dell'allenamento odierno, che lo ritrae durante la partitella finale contro gli uomini di Stefano Pioli. Il bosniaco si è aggregato per dare mano anche numericamente all'ex Milan, con Galloppa che ha osservato il suo allenamento. La foto:

