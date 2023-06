Chi ha raggiunto la propria famiglia, chi giocherà con la nazionale e c'è chi, invece, si è soffermato su se stesso. Come per esempio Ikonè che è volato in Turchia, non per motivi di mercato

Come sappiamo i vari giocatori viola hanno quasi un mese libero prima dell'inizio della prossima stagione. Chi ha raggiunto la propria famiglia, chi giocherà con la nazionale e c'è chi, invece, si è soffermato su se stesso. Come per esempio Ikonè che è volato in Turchia, non per motivi di mercato, ma per un trapianto di capelli. Nella foto qui sotto riportata potete vedere il francese insieme ad un noto dottore turco: