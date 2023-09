Il centrocampista del sassuolo è pronto per dare una mano importante a Italiano e al suo gruppo. Sui social, da giorni posta foto in maglia viola, come una specie di countdown

La Fiorentina, da dopo la gara contro l'Atalanta, avrà a disposizione Maxime Lopez. L'ex centrocampista del Sassuolo è pronto per dare una mano importante a Italiano e al suo gruppo. Sui social, da giorni posta foto in maglia viola, come una specie di countdown in vista del esordio che potrà avvenire già nella gara contro il Genk: