FOTO – Il gesto del capitano: Biraghi privatamente in aiuto agli alluvionati

In queste ore è in corso una grande mobilitazione, di forze pubbliche e non, per aiutare le zone alluvionate, da Campi Bisenzio al pratese e al pistoiese. Tra le persone che si sono mosse di propria iniziativa, anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, che è stato immortalato da un cittadino di Campi la cui foto è stata condivisa dagli amici di 999 su Instagram. Biraghi, si legge nel post, "senza farsi pubblicità, come qualcuno, ma è sceso in campo per dare una mano alla popolazione colpita dall'alluvione".