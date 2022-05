Le vacanze del francese

Terminata la stagione, per i calciatori Viola è il momento di godersi le vacanze, almeno per chi non è impegnato in nazionale. È il caso di Jonathan Ikoné che, come testimoniano alcune foto postate sul suo profilo Instagram, è volato in Grecia nella bellissima Mykonos. E Jorko sfoggia sui social un eccentrico outfit in bianco e nero.