FOTO – Meritato riposo. Cabral decolla: “Qualcuno ha detto vacanze?”

L'ex Basilea pronto per le vacanze

La stagione è terminata nel migliore dei modi per la Fiorentina con l'approdo in Europa. Per i giocatori Viola, adesso, è tempo di ricaricare le pile in vista di un anno che si preannuncia rovente, visti i tanti impegni. E Arthur Cabral è già pronto per le vacanze. Il brasiliano ha infatti postato una storia sul suo profilo Instagram che lo ritrae in attesa all'aeroporto di Peretola con una Coca Cola in mano in attesa di un volo per chissà quale località. "Hai per caso detto vacanze?", scrive. Questo lo scatto postato dall'attaccante.