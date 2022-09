FOTO – Ikoné e Milenkovic, che coppia! “Il mio bambino”

Grandi sorrisi in casa Fiorentina dopo il rientro dalle nazionali. La squadra è scesa in campo questo pomeriggio per l'allenamento (qui il report) e, come di consueto, il club ha pubblicato qualche scatto della sessione. E Jorko Ikoné ne ha condiviso uno nelle sue Instagram stories in cui appare con Nikola Milenkovic. "Il mio bambino" scrive il francese, in maniera affettuosa nei confronti del serbo. Questa la foto.