Dal CS: buone sensazioni su Gonzalez, non su Sottil. Milenkovic risparmiato?

Antivigilia dell'importantissima sfida fra Atalanta e Fiorentina. Dalle frequenze di Radio Bruno, arrivano aggiornamenti sull'allenamento odierno, avvenuto dopo la conferenza stampa di Vincenzo Italiano. Amrabat era presente al centro sportivo ma ha fatto lavoro differente rispetto al gruppo, come di consueto per i calciatori rientrati dalla Nazionale. Milenkovic è parzialmente recuperato ma è stato fuori molto. Ci si aspettano entrambi in panchina. Terracciano, Venuti, Quarta, Igor e Biraghi dovrebbero quindi formare il pacchetto difensivo. In regia dovrebbe giocare Mandragora. Jack Bonaventura e Barak accanto a lui. Su Nico Gonzalez e Sottil, invece, nessuna certezza assoluta. Nico ha lavorato in gruppo ma Sottil no. Sull'argentino arrivano dunque segnali positivi. Ci aspettiamo Ikoné e Kouamé in campo davanti. Sugli esterni ci sono problemi e quindi l'ivoriano potrebbe fare anche l'esterno. Così come Nico, se sta bene. Il reparto avanzato è quello che riserva maggiori dubbi. La rifinitura di domani darà le ultime indicazioni