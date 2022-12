FOTO – Igor si carica su IG in vista del nuovo anno!

Il brasiliano è carico per l'inizio del 2023

Il difensore gigliato Igor ha voluto salutare a modo suo il 2022 su Instagram, dove ha pubblicato una stories nella quale scrive: "Grazie di tutto 2022. Adesso pronti per il 2023. Andiamo a realizzare grandi cose: concentrati sulla missione". Il testo è riportato sopra le foto che ritraggono il giocatore "battagliare" in campo in maglia viola.