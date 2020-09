Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli restano… a Firenze. Se per il calciomercato non c’è questa certezza, soprattutto per quanto riguarda il figlio d’arte, cercato dal Milan – lo si può dire per i loro spostamenti per gli impegni in Nazionale. I due viola, infatti, dopo il raduno di domenica sera a Coverciano, rimarranno in città per la disputa della gara di Nations League, in programma venerdì proprio allo stadio “Franchi”. Eccoli nella foto pubblicata dal profilo twitter della Fiorentina, impegnati nella seduta con la selezione azzurra. E intanto “sfrattano” Iachini e i compagni dall’impianto di Nervi…