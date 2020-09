Il punto dal CS: seduta senza nazionali per la Fiorentina, Iachini deve rinunciare al “Franchi”…

La Fiorentina è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio, i Viola – riporta Radio Bruno – hanno svolto un’impegnativa seduta di oltre due ore, agli ordini di mister Iachini. Tecnico che non ha potuto svolgere le consuete esercitazioni tattiche, vista l’impossibilità di utilizzare il manto erboso del “Franchi” che si prepara ad accogliere venerdì la Nazionale del Ct Mancini, attesa dall’impegno di Nations League, contro la Bosnia. Assenti dunque nel ritiro dei viola i nazionali: gli italiani Chiesa, Castrovilli e Biraghi, oltre ai serbi Vlahovic e Milenkovic. Ai quali va aggiunto Dragowski, alla prima chiamata con la selezione polacca. Si è rivisto anche Eysseric che in attesa di trovare una nuova collocazione è tornato ad allenarsi al “Davide Astori”. Insieme a lui anche Franck Ribéry, ormai aggregato a pieno carico al resto del gruppo. Problemi invece per Benassi che ha svolto una seduta differenziata, unendosi solo parzialmente ai compagni. E’ di oggi infine la notizia della doppia partenza in prestito di Terzic e Zurkowski, alla volta di Empoli.